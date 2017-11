Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) ei taastanud tänasel juhatuse istungil Venemaa agentuuri (RUSADA) liikmelisust, leides et osapool ei ole siiamaani täitnud kõiki vajalikke tingimusi.



Venemaa Olümpiakomitee aupresident Leonid Tjagatšov kommenteeris WADA otsust raadios järgmiselt: "Meie oleme dopingust rääkides ausad. Meie poolt esitatud näited tõestavad, et tšempionid nagu Legkov, Võlegžanin ja Petuhhov on süüst puhtad ja neil pole rikkumisi olnud. Nende informaator Rotšenkov tuleks laimu levitamise eest maha lasta, täpselt nagu Stalin oleks omal ajal teinud."



Suurem osa WADA informatsioonist pärineb endise Moskva dopingulabori juhi Grigori Rotšenkovi käest.



Rahvusvahelise olümpiakomitee ROK president Thomas Bach rõhutas aga ajalehele New York Times antud intervjuus, et WADA otsusest RUSADA õigused taastada või mitte ei sõltu Venemaa koondise lubamine veebruaris peetavatele PyeongChangi taliolümpiamängudele. "Varasemaid rikkumisi tuleb karistada. Kuid praegu käib jutt tulevikust ja need on kaks eri asja," ütles Bach.

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe sõnul pole vaja ise asju välja mõelda. "Armastame ennustada kohvipaksult, kuid pole mõtet putru ja kapsaid kokku segada. WADA ja ROK on ikkagi kaks erinevat organisatsiooni. Nad teevad koostööd, kuid ma ei arva, et RUSADA õiguste taastamata jätmise tõttu ei lubata meid olümpiale. Pole tarvis asjast ette rutata," rääkis Välbe kodumaisele meediale.