Korvpalli MM-valikmängud on ukse ees. Kui korraks tekkis lootus, et suurem osa Euroliigas pallivaid eurooplasi saavad koondist esindada, siis nädal enne kohtumiste algust on pilt üsna nukker. Mitmed tippriigid lähevad mängudele vastu B-koondisega ja senise hierarhia võib see korralikult sassi lüüa. Õhtuleht püüdis segast vett pisut selgemaks ajada ja uuris, keda koondisesärgis näha saab ja keda mitte. Eestiga on kõik lihtne. Võrreldes suvega meil kadusid pole, aga endiselt on puudu USAs üliõpilaskorvpalli mängivad Rauno Nurger ja Maik-Kalev Kotsar. Siim-Sander Vene on taas vigastatud. Sellise stabiilsusega võiksime Euroopas etaloniks olla.

Meie alagrupikaaslased Iisrael, Suurbritannia ja Kreeka on kõik erinevas olukorras. Eesti esimene vastane Iisrael on juba 14 pallurit välja valinud. Puudu on sisuliselt kõik vanema generatsiooni tuntud mängijad (Lior Eliyahu, Yotam Halperin, Guy Pnini, Yogev Ohayon) ja loomulikult Golden State Warriorsiga NBA meistritiitlit püüdev Omri Casspi.

Uued tegijad Ent see ei tähenda, et Eesti järsku favoriit oleks. Jah, pooled nimed ütlevad eestlastele sama palju kui Iisraeli korvpallisõpradele Kregor Hermet või Jaan Puidet, aga olemas on kaks meeskonna kõige olulisemat lüli: tasemel mängujuht (Gal Mekel) ja võimas korvialune jõud (kodustatud ameeriklane Richard Howell). Lisaks on tuntumatest tegijatest pundis Shane Dawson, Joe Alexander ja Bar Timor. Ainsa Tel Avivi Maccabi pallurina lasti koondise juurde Jake Cohen. Temalt loodetakse koondise põhijõuks tõusmist hoolimata asjaolust, et Maccabi eest on ta Euroliigas seni platsile saanud keskmiselt vaid seitsmeks minutiks ja visanud selle ajaga 1,3 punkti. 27. novembril Eestile külla sõitva Suurbritannia kohta pole viimasel ajal teateid tulnud, aga ilmselt on suurem osa EM-finaalturniiril pallinud mängijatest kohal. Neli kreeklasest Piraeuse Olympiacose meest (Georgios Printezis, Vangelis Mantzaris, Ioannis Papapetrou, Kostas Papanikolau) teatasid sel nädalal, et ei saa koondisele appi tulla. Teise Euroliigas kaasa tegeva hiiu Ateena Panathinaikose mängijad (Thanasis Antetoukounmpo, Nick Calathes, Konstantinos Mitoglou, Ian Vougioukas) pole veel avaldust teinud. Arvestades, et Panathinaikose – Madridi Reali ning Suurbritannia – Kreeka heitlus on samal päeval, langeb pallurite valik ilmselt tööandja kasuks. Argument „mulle maksab palka klubi, mitte koondis“ ongi koondise esindamisest loobunud staaride jaoks kõige olulisem. Leping on leping, tee, mis sa tahad. Nii peavad lätlased suu puhtaks pühkima näiteks Janis Strelnieksist (Olympiacos) ning Janis Timmast (Vitoria Baskonia). Prantsusmaa mures Lihtne pole olla ka Prantsusmaa lootsi Vincent Collet’ nahas. Kutse saanud 15 mängijast 9 teenivad leiba Euroliigas ja ilmselt tuleb tal pöörduda nägude poole, kes pole varem koondisega kokku puutunud. „Uus valikmängude süsteem on suurte riikide ja eriti meie jaoks väga ebaõiglane. Meil on rohkem NBA mängijaid kui ühelgi teisel koondisel ja samuti ports Euroliiga pallureid. Tekib olukord, kus paar tõeliselt head tiimi võib MMilt välja jääda. See on viimane asi, mida fännid näha tahaks,“ rääkis Collet portaali Eurohoops vahendusel.