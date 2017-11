Meeste tennise maailma esireket Rafael Nadal teenis Pariisi kohtus võidu endise Prantsusmaa tervise- ja spordiministri Roselyne Bachelot' üle, kes hispaanlast dopingu tarvitamises süüdistas.



Nadal pidas 2012. aastal tipptennisest seitsmekuulise vigastuspausi ning Bachelot' sõnul oli tegemist vaid kattevarjuga. "Kui te kohtate tennisemängijat, kes mitu kuud ei mängi, siis on nad andnud positiivse proovi," sõnas prantslanna mullu.



Selline süüdistus ajas aga kopsu üle maksa Nadalil, kes selle peale kogu oma meditsiiniloo antidopingu uurijatele avalikuks tegi ning prantslanna laimu eest kohtusse kaebas.



"See saab olema viimane selline süüdistus, sest ma kavatsen ta kohtusse anda. Mul on villand! Olen sel varem paar korda minna lasknud, aga mitte enam," sõnas hispaanlane siis.



Nüüd saatiski tennisisti edu, sest Pariisi kohus otsustas, et Bachelot' on süüdi laimamises ning Nadali imidži kahjustamises ning peab mehele tasuma 12 000 eurot valuraha.