Red Bulli vormel-1 meeskonna tütartiimiks olev Toro Rosso kinnitas oma järgmise hooaja piloodid, kelleks saavad Brendon Hartley ja Pierre Gasly.



Uus-Meremaalt pärit 28aastane Hartley tuli 2007. aastal Formula Renault 2.0 sarja tšempioniks ning tunamullu pälvis mees esikoha FIA kestvussõidu meistrisarjas, kus ta ka tänavu enne hooaja viimast etappi esikohta hoiab.



Vormel-1 sarjas on mehel asenduspiloodina kirjas kolm etappi. Tänavusel USA GP-l sai mees Toro Rossoga 13. koha, Mehhiko ja Brasiilia võiduajamistel oli sunnitud uus-meremaalane katkestama.



Prantsusmaa passiga 21 Gasly on samamoodi endine Formel Renault 2.0 sarja võitja (2013) ning mullu oli mees parim GP2 sarjas.



Vormel-1 karussellis on mehel Toro Rosso asendussõitjana ette näidata neli starti. Parimal puhul veeres mees üle finišijoone 12. positsioonil.