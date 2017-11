Gabrovlane tahab ämma hauale kivi panna.

"Kas teil on midagi, mis oleks hea, aga poleks liiga kallis?" küsib ta kaupmehelt.

"Meil on siin üks kena kivi," vastab kaupmees, "kuid sellele on nimi juba peale graveeritud."

"Sellest pole midagi, minu ämm ei osanud lugeda."