20 päeva tagasi Baskonia korvpallimeeskonna peatreeneriks saanud Pedro Martinez on mehed oma käe all heasse hoogu saanud. Euroliiga kaheksandas voorus alistati Žalgiris koguni 97:77.



Pablo Prigioni käe all alustas Sander Raieste koduklubi Euroliigat kolme järjestikuse kaotusega, pärast mida argentiinlane ka peatreeneri koha pealt lahkus. Tema kraesse võis ajada ka hooaja neljanda kaotuse, kui Baskoniat juhendas abitreener Sergio Valdeolmillos Moreno.



Seejärel võttis ohjad üle aga Martinez ning pärast hispaanlase tulekut on meeskond Vana Maailma tugevaimas sarjas noppinud kolm võitu neljast võimalikust ning ainsas kaotusmängus tuli tunnistada Himki minimaalset 91:90 paremust.



Viimased kaks võitu on aga tulnud eriti võimsalt. Teisipäeval näidati uut ja vana kodusele konkurendile, kui oldi 105:75 parem Madridi Realist, täna alistati Žalgiris 97:77.



Baskonia tegi asjad selgeks kohe alguses, võites avaveerandi 21:15 ning poolajaks oli nende eduseis juba 22punktiline (54:32).



Meeskondliku mängu näidanud Baskonia ridades jõudis kahekohalise arvu punktideni lausa viis mängumeest, kellest resultatiivseimad olid Rodrigue Beaubois ning Tornike Shengelia, kes mõlemad loopisid 19 sanga. Žalgirise resultatiivseim oli 20 punktiga Paulius Jankunas.



Ateena Panathinaikos pääses Türgis napi võiduga, kui oldi Istanbulis 82:81 parem Anadolu Efesist. Kreeklaste ridades tegi supermängu Nick Calathes, kes viskas 29 punkti, jagas 10 korvisöötu ning noppis ka 9 lauapalli. Efesi parim oli 21 punkti toonud Brock Motum.