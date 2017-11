Hindrek Pulk kogus võitjate parimana 18 punkti (+13), 31st tõestest realiseeris diagonaalründaja 16 (51,6%). Rauno Tamme panustas 13 punkti (+5) nagu ka Mihkel Tanila (+7). Saaremaa vastuvõtt oli 43%, rünnak 52,8%. Bigbanki poolel kogus Curtis Stockton sarnaselt Pulgale 18 punkti (+7), ent tema rünnakuprotsent oli vaid 33,3. Stefan Kaibald lisas 14 punkti (+7). Tartlaste vastuvõtuprotsent oli 56, rünnakutäpsus 45,3%. Selge edu oli seejuures Bigbankil blokis, kust koguti 17 punkti Saaremaa 9 vastu. Servil tegid tartlased 19 vigam ent lõid ka 12 ässa. Saaremaa eksis servil 11 korral ja lõi 7 ässa.

Saaremaa peatreener Urmas Tali tõdes mängujärgses intervjuus, et kohtumine oli publikule põnev, ent treenerile paras peavalu. „Raske ja oluline mäng, mis oli kummalise iseloomuga, käis väga palju üles-alla. Peamine, et võit koju tuli. Alguses olime rünnakul ühekülgsed ja teises ja kolmandas geimis ei saanud servi kätte. Hindrek Pulk tuli ja võttis lõpuks jõuga selle ära,“ võttis Tali kohtumise kokku ja kiitis lisaks Pulgale ka teist vahetusest hästi sekkunud meest – Helar Jalga. „Tomaš Halanda on meie rünnakuliider, ent serviga oli ta hädas, hea vahetus Jalalt.“