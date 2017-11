Siim Kera, Suva

Suva tänavatel pühapäeva hommikul üleliia palju persoone ei kohta.



Väiksemad poed on kinni. Liiguvad ainult Hiina turistid. Neid on siin palju. Hostelis, kus ööbin, on 95% rahvast hiinlased.



Õnneks leian igal pühapäeval toimuva laada! See on austraallasi täis. Nagu oleks “Kodus ja võõrsil” osas, mis ei toimu Summer Bay’s ega Yabbie Creek’is.



“Austraallane?” on põhimõtteliselt alati esimene küsimus, mis mulle esitatakse. Kängurumaa turiste käib Fidžil aastas umbes 800 000.



Kui vastan, et olen Eestist, jäädakse tavaliselt jänni. Austraalia-Kanada vabatahtlik oli esimene Fidžil kohatud isik, kel oli Eestist aimu. Fidži puuetega naiskunstnikke ehteid müünud naine teadis, et meil on maailma parimad vanemahüvitised!



Mis veel? Linna suurimas kaubanduskeskuses ratsutatakse täiest jõust jõuluhobusel! “Jingle Bells” kostub igal sammul.