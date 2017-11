Siim Kera, Suva

Fidži dollarid on väga ilusad! Värvilised ja elurõõmsad! Kas keegi on kunagi nii valuuta kohta öelnud? Nojah, kunagi peab ju esimene kord olema. Ka kohalikud bussid on värvilised. Ka inimeste riided on pigem värvilised. Tore rahvas.



Igatahes, Fidži dollarid näevad välja sellised:





Fidži dollarid! (Siim Kera)

Üks Fidži dollar on 41 eurosenti. Eile sattusin maitsma kohalikku toitu. Või mis kohalikku, siin on palju India ja Hiina kulinaaria mõjutusi. Kümne dollari eest sai korraliku portsu riisi tšillinakaga ning miskisuguse Coca-Cola poolt toodetud mangolimonaadi.



See nägi välja umbes selline.





Kana tšilliga (Siim Kera)

Vabandust kui mu olematu toidufotograafia oskus kellegi tuju ära rikkus.



Igatahes, fidžilaste netopalk on umbes 450 eurot kuus. Nii Vanuatul kui ka Uus-Kaledoonias peaks see olema kõrgem.