CURLING

Eesti curlinguvõistkonnad asuvad Euroopa meistrivõistlustel pingelisse võitlusesse



Eesti curlingu naiskond ja meeskond osalevad täna Šveitsis algavatel Euroopa curlingu meistrivõistlustel. Mõlemad võistkonnad võistlevad B-divisionis järgmisel aastal Eestis toimuva EMi koha eest.



Pinged tänavusel EMil on Eesti curlingumängijate jaoks taas suured, sest 2018. aasta Euroopa meistrivõistlused toimuvad Eestis Tallinnas ning mõlema võistkonna jaoks on esmaoluline säilitada koht B-divisionis, et kindlustada Eestile koht kodusel EMil.



Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul esindavad Eestit tiitlivõistlusel noored curlingumängijad meie curlingu esipaari Marie Turmanni ja Harri Lille eestvedamisel. Eesti võistkondade kaptenitel on küll juba kogemused segapaaris curlingu tiitlivõistlustelt, kuid võistkonnacurlingus esinevad nad EMil kaptenitena esmakordselt.



“Mõlemas võistkonnas on palju mängijaid, kes on EMil esmakordselt. Koguni 10st mängijast seitsmele on EM esmakordne kogemus. Võib öelda, et Eesti curlingus on toimunud põlvkondade vahetus ning võistluskogemuse saamine võtab mängijatel aega, samas panused ja ootused on jätkuvalt kõrged,” selgitas Vakra.



Kuigi loosiõnne Eesti meeskoondisel oma alagrupis ei olnud, tõi Vakra välja, et mängijate ettevalmistus on olnud hea ning kindlasti on positiivne, et mitmed uued Eesti curlingumängijad saavad EMi kogemuse.



Eesti naiskond võistleb B-divisionis koos Norra, Inglismaa, Soome, Läti, Leedu, Hollandi, Hispaania, Valgevene ja Poola naiskondadega. Laupäeval kohtub Eesti naiskond oma esimeses mängus Poola esindusega.



Eesti naiskond on maailma edetabelis kõrgel 18ndal kohal. B grupis on Eestist kõrgem positsioon ainult 3 riigi naiskonnal.



Eesti curlingumeeskond mängib B-divisionis Belgia, Inglismaa, Hispaania, Soome, Ungari, Iisraeli ja Läti meeskondade vastu. Eesti meeskond kohtub esimeses laupäevases mängus Iisraeli koondisega.



Eesti meeskond on maailma edetabelis 31 kohal. Kõrgeimat positsiooni omab meie grupis Soome (12) ja meist madalamal on Belgia (32).



Eesti curlingunaiskonda kuuluvad Heili Grossmann, Erika Tuvike, Victoria-Laura Lõhmus, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann. Naiskonna treener EMil on šveitslane Nicole Strausak.



Curlingumeeskonnas mängivad Tarvin Kaldvee, Kaarel Holm, Tanel Toomväli, Karl Kukner ja kapten Harri Lill.



Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda, neist 26 meeste ja 20 naiste arvestuses. Uued Euroopa meistrid curlingus selguvad 25. novembril. B-divisioni kaks parimat võistkonda tagavad endale pääsu 2018. aastal Euroopa meistrivõistluste A-divisioni.





Võistluste koduleht ja mängude tulemused: http://www.worldcurling.org/ ecc2017