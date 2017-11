Ott Tänak lõpetas Austraalia ralli avapäeva kuuenda kohaga. Sealjuures jäi eestlane lausa kahel korral ilma auto tagaosa paiknevast difuusorist, mis tema sõitu halvas. Mis imevidinaga täpsemalt tegemist on?



Esmalt sai eestlane difuusorist lahti kohe ralli avakatsel, kui jupp pärast veetakistust saarlase Fordi küljest eralduda otsustas. Kuigi hooldusalas installeeriti varudifuusor uuesti Tänaku masina külge, lõpetas meie mees ka neljanda katse ilma osiseta. Saatuslikuks sai taaskord veetakistus.



Difuusor on auto tagumise stange all paiknev jupp, mis tekitab auto alla survejõudu, et suurendada masina pidamist. Õhtuleht palus täpsemat kommentaari Rally Estonia peakorraldajalt Urmo Aavalt, kes ka ise rallikarussellis kaasa löönud.

"Põhimõtteliselt tekitab difuusor auto alla alarõhku, selgitab Aava. "Kui auto alla tekitatakse alarõhk, siis haardetegur rehvi ja maapinna vahel suureneb."

"Autorallis pole küll nii nagu kunagi oli vormelis, et masina küljed olid ka kinni ehitatud, et ülisuur rõhk auto alla imeda, kuid sõitmisele aitab see igal juhul kaasa," selgitab eestlane ning lisab, et difuusorita on võimalik siiski edukalt sõita. "Mäletame, kui Ott kaotas Poola rallil ära tagatiiva. Siis oli probleem palju suurem, kuna tagatiib tekitab survejõudu auto tagaosale."



Lisaks Tänakule suutis imevidinast korra ilma jääda ka Ogier. Miks jupp Fordidelt veetakistuse läbimisel nii kergelt ikkagi eraldub? "Seda tuleb M-Spordi inseneridelt küsida. Ilmselt on see kuskilt niimoodi lahti, et kui tekib meeletu veetakistus, siis tõmbab lihtsalt jõuga puruks," arvas Aava.