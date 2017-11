Asi oli juba ammu muutunud piinlikuks ja sellega nõustub ka Rehemaa. „Kaks aastat on jauratud mõttetute asjade üle. Meie saatsime neile paar päeva tagasi lepingu. Tean, et see on konfidentsiaalne, aga suurt saladust ju tegelikult pole. Kui mingil hetkel taheti meile igasuguseid ebameeldivaid kohustusi peale panna, siis tänaseks asi lahenenud,“ rääkis kolmedel talimängudel osalenud sportlane.

Päris kindlas kõneviisis asjadest Rehemaa ei rääkinud, kuid tema kõnepruuk oli lootustandev. „Ma südamest loodan (et lepingud saavad allkirjastatud - toim). Kui suusaliidule meie deklaratsioon, millele president (Andreas Laane - toim) vastas paar päeva tagasi: „See ei kõlba mitte kuhugile!“, sobib, siis meie oleme valmis iga hetk alla kirjutama. Ma olen aru saanud, et asjad on läinud piisavalt kaugele ja lepingud võivad saada allkirjad.“

Kaks aastat kestnud lepingutüli Eesti Suusaliidu ja riigi parimaid murdmaasuusatajaid koondava Team Haanja vahel sai lõpu. Kõigepealt avaldas Aivar Rehemaa lootust, et lepingud saavad viimaks allkirjastatud ja Ruka MK-etapil pääsevad starti Eesti parimad murdmaasuusatajad. Veidi hiljem kinnitas Team Haanja, et tüliõunaks osutunud leping on allkirjastatud.

Rehemaa tunnistab, et asjad jõudsid nii kaugele ilmselt Eesti Olümpiakomitee (EOK) sekkumise tõttu. „Arvan, et suusaliit ise selle peale tulnud poleks, aga õnneks on EOK astunud mingisugused sammud. Mulle tundub, et EOK on sportlaste selja taha asunud. Paar päeva tagasi oli suusaliidu president veel sellel meelel, et allkirjadeks pole varianti. Täna on asi juba pigem nii, et tuleb pastaks kätte võtta ja see allkiri ära kirjutada. Vast rahuneb kogu asi maha.“

Peamine vaidluspunkt oli sportlaste võistlusvormidel asuv reklaampind. „Üks asi on see sponsorite saaga, aga tegelikult on see vaid jäämäe tipp. Varem olid igasugused muud klauslid, mis olid ebareaalsed. Need on täna sealt õnneks välja võetud ja jääb meiepoolne ettepanek. Kui suusaliidule see sobib, siis kirjutame kohe alla.“

„Liidul ei ole mingeid kohustusi peale selle, et üks närune e-kiri enne igat MK-etappi välja saata. Me ei palu, et MK-etappidele saadetakse Team Haanja, vaid tahame, et koondis moodustatakse sportliku printsiipi järgi.“

Rehemaa selgitab, et avalikkusele on jäänud vale mulje, nagu pressiks Team Haanja alaliidult raha välja. „Me ei palu, et alaliit meil midagi kinni maksaks. Mulle on jäänud mulje, et inimesed arvavad, et tahame liidult raha. Me pole neilt mitte kordagi midagi küsinud. Korraks oli üleval teema, et äkki alaliit maksab kinni pool hoolduskuludest. Tekkisid arusaamatused, mis on sportlaste raha ja mis alaliidu oma.“

Ta jätkas: „Kogu see jama ei tulnud mitte kellelegi kasuks. Selle kõige lahendamine oli tegelikult viie minuti teema. Mina sain asjadest alguses peale nii aru, nagu nüüd sellele lepingule alla kirjutame. Tuleb välja, et alaliit sai asjadest teistmoodi aru.“

Päris rahumeelselt tüli siiski ei vaibunud. „Kui sama juhatus ja sama president suusaliitu edasi juhivad, siis murdmaasuusatamisest te pärast olümpiamänge enam ei kuule. Ma räägin siinkohal saavutusspordist. Kui lumi maas on ja Tartu maraton toimub, siis on muidugi äge suusatada – kõik teevad seda. Juhtkond on täna teinud kõik selleks, et hävitada kõik see, mis aastatega üles ehitati. Ma arvan, et stsenaarium on selline, et kevadel löövad nad käed oma tööst puhtaks ja tunnistavad, et ei tulnud välja. Nagu ma eilses avalikus kirjas ütlesin, siis pärast Laane lahkumist jääb järgi korralik mülgas.“

Viimaks, kas Rehemaa allkiri on paberil? „Võtsin korraks sellest asjast puhkust ja pole veel jõudnud tegeleda. Minu teada on leping on laual. Kui kaks päeva olin üsna kindel, et rahumeelset kompromissi ei tehta, siis täna ütlen pigem, nii palju kui ma praegu öelda saan, et Ruka MK-etapil on parimad Eesti mehed stardis. Ehk saavad bürokraatia tekitatud kannatused läbi. Äge, kui kompromiss leitakse. Minu arusaamist mööda annab suusaliit sportlastele järele. Palju mõistlikum ja parem variant oleks edaspidi ikkagi spordist rääkida.“

Rehemaa võttis lõpuks asja oma vaatevinklist lühidalt kokku: „Oli vaja suusaliidul kaks aastat vaielda? Me oleks võinud samas kohas olla ka kaks aastat tagasi. Mille jaoks oli kogu seda tsirkust vaja?“

***

Suusaliidu murdmaasuusatamise alajuhi Arne Tilga sõnul on suusõnaline kokkulepe olemas, rohkem ta veel kinnitada ei saanud. „Mul ei ole täna kinnitatud informatsiooni, aga suusõnaliselt on Team Haanja treener Anti Saarepuu mulle öelnud, et Eesti Suusaliit ja Team Haanja sportlased on sõlminud omavahel lepingu. Lepingut ma veel näinud ei ole. Ka minuni on jõudnud kuuldused.“

Paari tunni pärast pidavat asi selgem olema.

***

Kõigest mõnikümmend minutit pärast Rehemaa ja Tilgaga suhtlemist andis Team Haanja välja ametliku teate, milles kinnitati lepingute allkirjastamist: