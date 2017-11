Tänu täna suusaliidu ja Team Haanja vahel sõlmitud lepingule saavad sellesse klubisse kuuluvad murdmaasuusatajad startida MK-sarjas, esimesele etapile läheb kolm sportlast.

Suusaliidu juhendi kohaselt on sarja pääsemiseks vaja saada 60 FIS-punktist parem tulemus, selle nõude on täitnud Karel Tammjärv ja Raido Ränkel. Suusaliidu murdmaasuusatamise juhataja Arne Tilk teatas Õhtulehele, et järgmisel nädalal Rukal peetavale etapile pääseb ka sprinter Marko Kilp, kes sai hooaja avavõistlusel küll kirja 65,2 FIS-punkti, kuid kelle eest kostis toetava sõna koondise peatreener Jaanus Teppan.

Seega esindavad Eestit Rukal Team Haanja suusatajad.