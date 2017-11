Esimeste korvpalli MM-valikmängude eel ei räägitagi muust kui sellest, kas Euroliiga mehed osalevad või mitte. Maailmajao üks tugevamaid koondisi Hispaania peab niikuinii läbi ajama NBA ja lisaks ka Euroliiga mängijateta.

Hispaaniast kuulub Euroliigasse viis klubi, tõsi, mõneski neist on kodumaiste mängijate osa marginaalne. Ent neid leidub, lisaks jääb eemale Moskva CSKA staar Sergio Rodriguez. Kokkuvõttes tähendab see, et koondisse ei kuulu ainsatki (!) tänavusel EMil pronksmedali võitnud meest.

Peatreener Sergio Scariolo nimetatud 16-mängijalisest seltskonnast on Eesti publikule kahtlemata tuttavaim juba mitmendat aastat Ühisliiga meeskonda Kaasani Unicsisse kuuluv mängujuht Quino Colom. Aastaid tuntud nimed on Fran Vazquez ja Sergi Vidal.

Ülejäänud valik: Victor Arteaga, Javier Beiran, Jaime Fernandez, Sergi Garcia, Nacho LLoret, Xabi Lopez-Arostegui, Albert Oliver, Oriol Pauli, Xavi Rabaseda, Sebas Saiz, Alex Suarez, Javi Vega, Edgar Vicedo.

