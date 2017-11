Eesti võrkpallikoondise liider Robert Täht vigastas oktoobri lõpus Poolas Lubini Cuprumi mängides hüppeliigest ja tuli kodumaale end ravima. Ta kogub tasapisi optimismi.

"Jalg on Eestis oldud viimaste päevadega tegelikult väga hästi paranenud, olen saanud mitmekülgset ja professionaalset abi erinevatelt füsioterapeutidelt ja doktor Madis Rahult," ütles Täht ERRile. "Praegu olen üsna optimistlik, Poolast ära tulles oli nutumaik suus, sest seal tuli info, et peab kindlasti operatsioonile minema ja taastumine võtab kaks-kolm kuud aega. Hetkel olen palju optimistlikum ja loodan, et pääsen ka operatsioonist."