Korvpalli Euroliigas lõhnas Pireuses skandaali järele, sest mänguhallist väljaspool lasti pisargaasi ja see tungis ka saali.

Kohalik Olympiacos mängis Belgradi Crvena Zvezdaga ning portaali Eurohoops teatel ei saanud kolmanda veerandaja lõpu eel külaliste vahetusmehed enam hästi hingata. Ka mõned fännid pidid kohti vahetama. Mäng peatati viieks minutiks ja jätkus siis.

Photo of the day from Piraeus https://t.co/hadS4toGX3 pic.twitter.com/b27HKZ6Hfq