„Pigem oli see, et pärast pikka reisi saaks luud, liigesed ja lihased natukene liikuma,“ sõnas Reim laupäeva hommikul. „Ma pole nii vaikses trennis elu sees olnud. Nii rahulik õhkkond, kõik püüdsid oma asjadele keskenduda. Oli hea pansionaadi võimlemine hommikul.

„Peame selguse saama, mis kellegi seis on, palju magada said,“ lausus Reim. „Vastavalt sellele ka homse mängu koosseis tuleb, et enamvähem elujõus inimesed väljakul oleks.“

Fidži jalgpallurid meenutavad Reimi sõnul kuulsaid Fidži ragbimängijaid. Nad on tugevad, jõulised, kiired ja väga sportliku kehaga.

„Lõunamaalastele kohaselt on palliga tehnika olemas,“ tõdes ta. „Võib-olla meeskonnamäng pole see, mida Euroopas oleme harjunud nägema. (FIFA) reitingus on küll 100 kohta vahet (Eesti on 80., Fidži 175.), aga kindlast nii kerge olema ei saa.