JALGPALL

Liverpooli jalgpalliklubi kohtub täna kell 17 Inglismaa kõrgliigas koduväljakul Southamptoniga. Viimased teated ütlevad, et keskkaitsja Joel Matip on vigastatud, mis tähendab, et Liverpooli keskkaitsepaari moodustavad kas Lovren - Klavan, Lovren - Gomez või Gomez - Klavan.