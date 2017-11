Piltidel paistab Fidži utoopiline paik oma helesinise vee ning lõputute liivarandadega. Ilmselt paljudel Fidži saartel ongi selline elu. Kuid pealinn Suva on täiesti teist masti.

„Kui Google’isse Fidži sisse paned, tundub, et igal pool on sinine vesi ja palmid,“ naeris Sappinen. „Pealinn on omamoodi. Täitsa meeldib, aga ei ole päris selline nagu Google’is tundub. Pigem selline tööstuslinn. Seegi poolest väga ilus!“

Sergei Mošnikov ootab võitluslikku matši. (Siim Kera)

Sarnaselt mõtiskles ka poolkaitsja Sergei Mošnikov.

„Kui keegi Fidžist rääkis, siis tundus, et tegemist on nagu Maldiividega – ainult helesinine vesi,“ sõnas Sergei. „Google’is kohe sellised pildid tulevad! Raudselt siin on kuskil need kohad, aga me ei ole seal. Ikka uus ja huvitav riik. Tulime siia mängima, mitte puhkama.“

Mošnikov ootab võitluslikku kohtumist.