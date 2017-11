Ott Tänak ja Martin Järveoja liiguvad Austraalia MM-rallil kolmanda koha suunas. M-Spordi meeskonna pealik Malcolm Wilson on eestlastega rahul.

“Oti ja Martini kolmandaks kerkimine tähendab, et liigume nädalavahetuseks seatud eesmärgi täitmise suunas,” ütles Wilson. “Teadsime, et meid ootab ees katsumusterohke ralli, seega oleksime väga rahul, kui suudaksime poodiumil lõpetada ja fantastilisele hooajale ilusa punkti panna.”

Ralli seis teise võistluspäeva järel. (Kuvatõmmis)

Tänaku edu neljandal kohal oleva Craig Breeni ees on 24,6 sekundit. Wilsoni sõnul on tegu näiliselt üsna kindla vahega, kuid Austraalias valitsevad ilmaolud võivad homme kaarte ringi mängida.

Ka Eesti rallisõitja ise kinnitas, et jääb teise päevaga rahule. “See oli kokkuvõttes palju positiivsem päev kui esimene. Autos oli palju parem tunne ja suutsime enesekindlust ning sõidu kvaliteeti tõsta. Pärastlõunal surusime kõvasti ja poodiumikohale tõusmine on hea asi. Homme ootavad ees keerulised kiiruskatsed ja peame püsima keskendununa, kuid loodetavasti suudame aasta lõpetada järjekordse esikolmiku kohaga,” rääkis Tänak.

Tänavu peetud 12 MM-etapil on Tänak ja Järveoja jõudnud poodiumile kuuel korral. Pühapäeval on Austraalias kavas veel viis kiiruskatset, millest esimene sõidatakse Eesti aja järgi täna õhtul kell 22.38.