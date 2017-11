Kriisil ei näi olevat otsa ega äärt, sest Meistrite liigas on ainsad punktid kogutud Küprose meistri Nicosia Apoeli vastu, aga kaks viiki endast tunduvalt pisema klubiga on kaheksakordse Saksamaa meistri jaoks täielik häving.

Suvel määrati tiimi peatreeneriks 53aastane hollandlane Peter Bosz, kes varem juhendas Amsterdami Ajaxit, Tel Avivi Maccabit, Vitesset ja Almelo Heraclest (muuhulgas mängis samal ajal tiimis ka Ragnar Klavan).

Thomas Tuchel vallandati, kuigi oli paar päeva varem viinud Borussia Saksamaa karikavõitjaks. Tegemist oli klubi esimese tiitliga pärast 2012. aastat. Tõsi, vahepeal võideti kaks Saksamaa superkarikat, kuid tõsised trofeed nopitakse endale ikkagi liigas, karikasarjas ja loomulikult Euroopas, kuid seal jääb Borussia viimane triumf aastasse 1997.

Omapärane on ka tõik, et Dortmundist hundipassi saanud meest peetakse peamiseks kandidaadiks, kes võtab suvel üle Müncheni Bayerni ohjad.

Preagune kriis on seda kummastavam, et tegelikult algas Dortmundi hooaeg suurepäraselt: seitsme vooru järel oldi 19 punktiga Bundesliga liidrid ja Müncheni Bayernit edestati viie punktiga. Väravate vahe oli 21:2, lisaks kuuele võidule oli kirjas üks viik.

Tänaseks on Ruhri piirkonna suurklubil 12 mänguga endiselt kirjas kuus võitu, kaks viiki ja neli kaotust. Väravate vahe on küll 13ga plusspoolel, kuid 29:16 ei meenuta enam ühestki otsast septembri lõppu.

Bundesliga tabeliseis. (Kuvatõmmis)

Bild kirjutab, et kriisi peamiseks põhjuseks võib pidada tiimi suurima staari Pierre-Emerick Aubameyangi tujutsemist. Viimati tegi ta Bundesligas skoori 14. oktoobril, kui 2:3 kaotati Leipzigile. Stuttgartisse ei võetud Gaboni meest üldse kaasa, viidati distsipliini rikkumisele. Kokkuvõttes olevat mees juba ammu jonnima hakanud ja tiimikaaslastega tülli keeranud.

Dortmundi viimaste mängude tulemused. (Kuvatõmmis)

Samal ajal tuleb silmas pidada, et ilma Aubameyangi väravateta on Borussia viimastel aastatel üsna harva võidurõõmu tundnud. Seega seisab Bosz tähtsa valiku ees, kas staarründajaga suhted korda ajada või mees maha müüa. Sellisel juhul tuleks juba jaanuaris uus tippründaja soetada, kuid see on talvise üleminekuakna ajal üsna keeruline.