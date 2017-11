Ott Tänak ja Martin Järveoja hoiavad Austraalia MM-rallil teise päeva lõpus kolmandat kohta, esikohal kihutav Thierry Neuville jääb veidi enam kui 40 sekundi kaugusele. Viimase päeva eel on paslik heita pilk, millistel teedel rallimehed Austraalia idarannikul asuva Coffs Harbouri linna ümbruses üldse kihutavad.

70 000 elanikuga linn asub niiskes lähistoopilises kliimas ja novembris on seal rekordiliselt mõõdetud 43,3 kraadi sooja (keskmine temperatuur on novembris 25,0). Peamine sajuperiood on küll veebruaris ja märtsis, kuid ka novembris sajab keskmiselt maha 144,7 mm vihma. Võrdluseks: Tallinnas on sama näitaja 55 mm.