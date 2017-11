Eile sõlmiti pärast mitu aastat kestnud võidlusi koostööleping Eesti Suusaliidu ja Team Haanja sportlaste vahel. Muuhulgas sai lahenduse ka EOK toetusraha küsimus, mida suusaliit polnud mõnda aega Team Haanja liikmetele maksnud.

"Eesti Olümpiakomitee vahendusel väljapakutud koostöölepingus kinnitavad osapooled soovi valmistuda PyeongChangi taliolümpiamängudeks ning tagada selleks kõiki osapooli rahuldavad tingimused," kommenteeris Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil.

See omakorda tähendab, et sportlastele makstakse alaliidu kaudu välja EOK poolt määratud tasud ning ühtlasi on suusatajatel taaskord võimalus osaleda maailmakarika etappidel.