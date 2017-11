Türgi tõstespordiliit teatas, et maksahaiguse tagajärjel on 50aastaselt meie hulgast lahkunud kolmekordne olümpiavõitja Naim Süleymanoglu.



Bulgaarias sündinud, kuid hiljem keeruliste poliitiliste olude tõttu Türgi kodakondsuse kasuks otsustanud Süleymanoglu võitis oma esimese olümpiakulla 1988. aastal Soulis, kui tõstis kuni 60kiloste meeste seas kogusummas ülesse 342,5 kg.



Järgmised olümpiakullad noppis mees 1992. aastal Barcelonas ning 1996. aastal Atlantas. Süleymanoglu on siiamaani ainukene tõstja, kes kolmel erineval olümpial poodiumi kõrgeimale astmele on tõusnud. Lisaks on mehe auhinnakapis seitse MM-kulda ja kaks EM-kulda.