Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit astus täna sammukese lähemale oma kaua oodatud unistusele - teha debüüt Fulhami esindusmeeskonna eest.



19aastane eestlane on tänavusel hooajal juba korduvalt meeskonnaga kaasa reisinud, kuid olnud alati esimene, kes protokollist välja on jäetud. Tänases esiliigakohtumises Derby County vastu kuulub mängumees aga vahetusmeestepingile.



Inglismaa kõrgliigas on eestlastest varem platsile pääsenud vaid Ragnar Klavan ning Mart Poom, esiliigas on karastust saanud ka Andrei Stepanov, Tarmo Kink ja Sergei Zenjov.

Kohtumine algas kell 19.30.