Tänavu veebruaris Eesti kümnevõistleja Maicel Uiboga abiellunud Shaunae Miller-Uibo andis hiljuti väljaandele Spikes intervjuu, kus selgitab ka oma mesinädalate valikut.



"Ma armastan mägesid," sõnas sprinter. "Ilmselt on see tingitud sellest, et olen Bahamalt pärit, mis on lauge. Just sellepärast käisime abikaasaga Šveitsis mesinädalatel. Kuna ma saan aastas ainult kaks kuud puhata, on minu jaoks oluline sellest maksimum võtta ja ennast vabalt tunda."



"Käime abikaasaga siiamaani iga kuu korra väljas kohtingul. Suhet tuleb hoida värske ja huvitavana ning olla koos inimestega, keda enda lähedusse soovid," selgitas Miller-Uibo.



Ingliskeelset usutlust kergejõustikustaariga saad lugeda SIIT.