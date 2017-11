Laupäevastes Credit24 Meistriliiga mängudes said Eesti klubidest võidurõõmu tunda Järvamaa VK, Selver Tallinn ja Rakvere VK. Tabeli viis esimest positsiooni on jätkuvalt Eesti klubide päralt.

Rakverel on koos 22 punkti, mis annab tabelis viienda koha. TTÜ on seni võitnud ühe mängu ja on viimasel kohal. Pühapäeval on Eesti võrkpallisõprade jaoks nädalavahetuse suurim maiuspala, kui tabeli teine meeskond Saaremaa VK sõidab külla Rakverele. Mäng algab kell 16.00.

Rakvere lähirivaal Selver Tallinn sai suuresti tänu Oliver Orava võimsale esitusele 3:2 (25:14, 22:25, 22:25, 25:15, 15:11) võidu Jekapbilsi Luši üle. Orava arvele kogunes 28 punkti (+22). 19 silma (+11) lisas Albert Hurt. Jekapbilsi edukaim oli Armands Abolins, kes tõi 22 punkti (+14). Selver oli vastasest selgelt üle blokis, kust koguti 17 punkti vastaste 6 vastu. Vastuvõtul oli Tallinna klubi parem (61% vs 53,9%), rünnak kaldus samuti Selveri poole vastavalt 45,2% vs 42,2%.

Liigatabelis on Selver kogunud 22 punkti nagu ka Rakvere. Pühapäeval kell 18.00 võõrustab Selver Daugavpilsi.