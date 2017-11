Kliima. Eesti koondise mäng suuremaid ovatsioone ei vääri. Mängutempo oli väga aeglane ning energiat hoiti igal võimalusel kokku. Mis on 28kraadist temperatuuri ja kõrget õhuniiskust arvestades täiesti loomulik. Ei saa end kohe Okeaania turnee avamängus segaseks joosta. Selge seegi, et kolmandal laagripäeval ei saagi kokkumäng perfektne olla. Palli vallati, kuid lõppfaasis jäi teravusest puudu. Pealelöökidega hiilata ei saadud. Jaksu lihtsalt ei jagunud. Aga oma töö tehti ära. Esteetiliselt see kõige kaunim ei olnud, aga anname andeks.

Tõestust sai fakt, mida arvata oli – Eesti liiga on kõvem kui Fidži meistrisari. Vaid koduliiga palluritest koosnev Fidži koondisel oli eestlaste vastu raske eriti esimesel pooltunnil, millal üle poole väljaku pääsemine tõi kaasa 15 000 mahutavale ANZ staadionile kogunenud mitmetuhandelise publiku rõõmurõkked! Need rünnakud sumbusid siiski kiirelt. Avapoolaja lõpus oli Eesti värava all väike segadus, meie õnneks ei suutnud fidžilased seda lahendada. Teisel poolajal lasi Eesti Fidžil veidi rohkem mängida, kuid kontrollis siiski kohtumise kulgu.

Meie avavärava lõi koondise kogenuim Henri Anier 14. minutil, mil realiseeris Trevor Elhi söödu. Pealelöök kõige ideaalsem ei olnud, kuid vastaste väravavaht Epeli Loaniceva lasi pallil oma kõhu alt väravasse veereda.Teise lisas vahetusmees Martin Miller 90. minutil.

2. Kas eestlased taastusid esimeseks mänguks raskest 15 000 kilomeetrisest lennureisist?

Nii ja naa. Kuna võit tuli, võib öelda jah! Kuna mängupilt kõige parem ei olnud, võib öelda ei. Pidevalt oli näha, et üleliia ei pingutatud. Joogipausidel ahmiti kõvasti vett ning juba poolajale minnes olid mõnel mehel tavapärasemast väsinumad näod.

3. Kas staadion oli mängukõlblik?

Jah. Ausalt öeldes võis oodata kõige hullemat. Öö läbi sadas troopilist vihma ning kohalike sõnul oli plats hommikul päris jubedas olukorras. Mängu edenedes võis murumättaid staadionil küll märgata, aga sai siiski jalgpalli mängida, mitte mudapalli.

4. Kes oli mängu parim?

Henri Anier. Põhjus lihtne – avavärava autor! Oli ülesannete kõrgusel. Keegi teine oluliselt silma ei paistnud.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Mängutempot kõrgemaks ning kokkumängu paremaks! Suure tõenäosusega näemegi järgmistes kohtumistes märksa kvaliteetsemat jalgpalli. Ütles ju peatreener Martin Reim enne kohtumist, et see oli ammu teada, et esimene kohtumine tuleb kõige raskem. Pika lennureisi ja 11tunnise ajavahega annab harjuda. Ei tasu unustada, et Eesti aja järgi mängiti ju kell 4 öösel.

Enne matši mainiti, et Fidži nõrkuseks on meeskonnamäng. Ega ka individuaalsete oskustega FIFA edetabeli 175. mehed ei hiilga. Pahatihti vedas alt esimene puude.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Martin Reim: „Ma tean, kui rasked võisid väljakul mingid momendid olla. Eriti esimese poolaja lõpus tuli palju praaki. Kõik vastaste võimalused olid meie rumalatest pallikaotustest. Saan neist vigadest, mis väljakul tehti, aru. Loomulikult mingid hetked tahab treener oma unelmates küpsemat mängu ja kavalust palli hoidmisel. Just avapoolaja lõpus oleks targem olnud vähem liikuda ning rohkem palli liigutada.“

Henri Anier: "Ei osanud väga palju ette kujutada, mis meeskonnaga tegu on. Ausalt öeldes arvasin, et nad on veel suuremad ja kiiremad ja tugevamad. Aga saime oma mängu algul käima. Hoidsime taga nulli ja õnnestus ees kaks ära lüüa. Kahe päevaga ei ole 11tunnise ajavahega lihtne harjuda. Olime professionaalid ja suutsime hästi alustada."

7. Mis saab edasi?