Pikalt M-Spordi ridades sõitnud rallipiloot Ott Tänak hakkab järgmisest hooajast esindama Toyota meeskonda. Austraalia rallil teise koha saanud Tänak rääkis pärast finišit ralliraadiole, mis emotsioone hüvastijätuvõistlus tekitas.

"Ma ei mõelnud päris pikalt sellele, et tegu on mu viimase ralliga M-Spordi ridades, aga enne viimast katset küll. Kui oled selles perekonnas nii kaua olnud, pole lihtne enesetunne," lausus Tänak.

"(Tiimiboss) Malcolm Wilson on mulle andnud palju karme õppetunde ja sel aastal oli Sebastien Ogier'ga koostöö tegemine väga vajalik kogemus. Olen kindel, et olen tulevikus tugev, aga aitäh Malcolm, aitäh, M-Sport! On raske lahkuda, aga selline on elu," lisas ta.

Lisaks paluti Tänakul lõppenud hooaega hinnata kümnepunktiskaalal. "Kaheksa punkti kümnest. Võitsime kaks rallit, saime palju poodiumikohti, võitsime meeskondliku tiitli. Kaks punkti läheb maha vaid seetõttu, et ei suutnud sõitjate tiitlit võita," vastas MM-sarja kokkuvõttes Sebastien Ogier' ja Thierry Neuville'i jätel kolmandaks tulnud eestlane.