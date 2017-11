Eesti koondise 2:0 võidumängus Fidži vastu avavärava löönud ründaja Henri Anier sõnas mängujärgselt, et ta ei osanud väga ette kujutada, mis meeskonnaga vastaste näol tegemist on.



„Ausalt öeldes arvasin, et nad on veel suuremad ja kiiremad ja tugevamad,“ tõdes ta. „Aga saime oma mängu algul käima. Hoidsime taga nulli ja õnnestus ees kaks ära lüüa. Kahe päevaga ei ole 11tunnise ajavahega lihtne harjuda. Olime professionaalid ja suutsime hästi alustada."



Ta nentis, et eestlaste jaoks harjumatus kliimas – kõva palavus ja suur õhuniiskus – peetud mäng ei olnud just kõige lihtsamate killast.



„Juba soojenduse ajal ei pidanud liigutamagi, kui keha läks higiseks,“ ütles ta. „Teine poolaeg õnneks tuli natuke tuult ja hakkas sadama. Ei olnud lihtsad tingimused, aga huvitavad.“