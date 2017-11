Pikalt M-Spordi ridades sõitnud rallipiloot Ott Tänak hakkab järgmisest hooajast esindama Toyota meeskonda. Austraalia rallil teise koha saanud Tänak postitas sotsiaalmeediakanalisse Facebook video oma hotellitoast, kuhu M-Spordi töötajad olid lahkumiskingituseks viinud portsu Toyota WRC-meeskonnaga seotud esemeid.

"Oh sind, M-Sport! Sul on hea maitse... Soovin teile kõike paremat ja näeme taas varsti," kirjutas Tänak video juurde.

Enne Austraalia ralli viimasele kiiruskatsele minekut tegid M-Spordi töötajad aga Tänakule ja kaardilugeja Martin Järveojale sooja aplausi.

Leaving service for the final time with the M-Sport family. Thank you for everything everyone!! 👏🏼👏🏼👏🏼 #WRC pic.twitter.com/vXEFATsUyG