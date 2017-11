Vormelimaailmas kõrgelt hinnatud Macau GP vormel-3 klassi põhisõidus sai Eesti piloot Ralf Aron (Van Amersfoort Racing) kolmanda koha. Veel viimases kurvis oli ta viies, aga liidrikoha eest heidelnud Sergio Sette Camara ja Ferdinand Habsburg sõitsid rajapiirdesse.

Alles 13. kohalt startinud Aron kasutas konkurentide äparduse ära ja edestas neljandana üle finišijoone veerenud Habsburgi 0,190 sekundiga. Sette Camara finišijoont ületada ei suutnud. Esikoha võttis Daniel Ticktum, teiseks tulnud Lando Norris kaotas talle 0,568 sekundiga, Aron kaotus oli 1,195 sekundit.

Võistluste kiireima ringi (2.12,651) sõitis välja seitsmekordse vormel-1 sarja maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick, aga tehniliste probleemide tõttu pidi ta leppima 16. kohaga.

Viimase kurvi avarii:

INSANE LAST LAP IN #F3worldCup @ Macau ! 1st & 2nd crash at the LAST CORNER. This is pure motorsport. Love it. pic.twitter.com/usSXqtLqSx