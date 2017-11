Ott Tänaku nüüdseks juba endise tööandja M-Spordi boss Malcolm Wilson ütles meeskonna pressiteates, et on eestlasele suurepärase hooaja eest väga tänulik. Karjääri parima aasta teinud eestlase arvele jäi kaks etapivõitu ja MM-sarja üldarvestuse kolmas koht. Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva lõppenud Austraalia rallil kerkis Tänak teiseks.

"Saime igal rallil vähemalt ühe poodiumikoha. Et viimasel etapil said sellega hakkama Ott ja (kaardilugeja) Martin (Järveoja), on suurepärane. Ühtlasi on see suurepärane lõpp väga erilisele suhtele," sõnas Wilson.

"Pole lihtne head aega öelda, aga tahan neid tänada kõige eest, mida nad sellel hooajal korda saatsid. Nad etendasid meie edus väga suurt rolli ja soovime neile järgmise hooaja seiklusteks kõige paremat," lisas ta. 2018. aastal esindab Tänak Toyota meeskonda.