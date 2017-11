Austraalia ralli teise kohaga lõpetanud ja WRC-sarja kokkuvõttes kolmandaks tulnud Ott Tänak ütles tänasel pressikonverentsil, et hooaja esimeses pooles ei osanud ta mõelda, et MM-tiitel on võimalik. Lõpuks kaotas ta tiimikaaslasele Sebastien Ogier'le 41 ja Hyundai piloodile Thierry Neuville'ile 17 punktiga.

"Kahtlemata oli tegu minu läbi aegade parima hooajaga. Aasta alguses polnud meie lähenemine MM-tiitli eest võitlemiseks kõige parem. Meil polnud veel ühtegi MM-sarja etapivõitu, seega keskendusime rohkem just rallide võitmisele. Tuli välja, et jõudsime Sebastienile üsna lähedale ja panime talle natukene pingeid peale, aga me polnud MM-tiitli jaoks veel valmis," rääkis Tänak.

"Järgmisel aastal on meil teistsugune mõtteviis ja teistsugune eesmärk. Pole saladus, et tahame seekord individuaalset tiitlit võita. Pole põhjust, miks me ei võiks selleni tulevikus küündida. Oleme juba näinud, et Toyota on kõigeks võimeline. Peame kõvasti vaeva nägema, aga olen kindel, et oleme selleks suutelised," lisas oktoobris Toyotaga kahe aasta pikkuse lepingu sõlminud eestlane.

Tänaku kõrval istus esimest hooaega kaardilugeja Martin Järveoja ja koostöö hakkas kiirelt toimima. "Oli suur mõnu Otile kaarti lugeda. Sarnaselt Otile oli see ka minu parim hooaeg. Esimene ja kohe parim," viskas Järveoja nalja.