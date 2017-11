Vaidlevad kirikuõpetajad ja rabi.

"Jumal teeb imet," ütleb õpetaja.

"Mis imet? Nimetage kas või üks ime."

"Kui inimene kukub kellatornist alla ja jääb ellu, kas see pole ime?"

"Siis on see minu arvates juhus!" ütleb rabi.

"Olgu. Aga kui sama lugu juhtub sama inimesega teist korda? Kas see on ime?"

"Mitte mingit imet. See on kokkulangevus!"

"Hästi, aga kui kolmas kord sama inimene kukub kellatornist alla ja jääb ellu? Mis see on?"

"See on treening!"