Kõigi filmigurmaanide ere päikesekiir sombuses sügises, Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) on taas kord taas kohale jõudnud. Traditsiooniliselt on kavas ka hulgaliselt sporditeemalisi linateoseid, korvpallisõprade kohustuslikku programmi kuulub tänavu lugu Vince Carterist.

Ilmselt pole palju neid kossuhuvilisi, kellele see nimi oleks võõras. Enamik on näinud videolindilt või vahest otseülekandeski 2000. aasta NBA pealtpanekuvõistlust. Kahtlemata üks vägevamaid etendusi sajandivahenduse perioodil, kuid paneb ahhetama ka veel täna. Tänavu oma 20. hooaega ookeani taga alustanud 40aastane ja 198 cm pikkune pallur on kerget jalga näidanud veel kolmekümnendateski. Kuigi meistritiitleid Carteri auhinnakapis pole, on ta armastatud korvpallur üle maailma.

Vince Carter oli tõeline lennumasin.

Kui paljudele seostub lennukas mängija eelkõige oma pealtpanekutega, siis PÖFFil linastuv „Carteri efekt“ avab täiesti uute vaatenurga. Filmist selgub, et Vinsanity hüüdnime teeninud kossumehel on hindamatu roll Kanada korvpalli arengus.