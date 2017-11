Teisel poolajal mängu muutust ei tulnud. Nižni viskas taas 29 silma ja kasvatas edu veelgi. Viimase veerandaja Kalev küll võitis 31:22, ent pinge oli selleks hetkeks mängust kadunud.

Kalevile oli see ühe võidu kõrvale kuuendaks kaotuseks. Nizni Novgorodi saldo on 2-3, sealjuures kaotatud on ka Minski Tsmokile ja Krasnojarski Jenisseile.