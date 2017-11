Sellest, et üritus võib pentsikuks kippuda, hakkas aimu saama juba tunde varem, mil meie koondis Fidži alaliidu ruumides oleva peopaiga kõrval trenni tegi. Nimelt tekitas esmalt kummastust harjutusväljakust umbes mõnekümne meetri kaugusel olev lõke, mille pigem ebameeldiv suits hajus Suva kohale. Tuli välja, et see ei olnud suvaline tulease, vaid lahked fidžilased olid mängu toonud raskekahurväe ning valmistasid Eesti koondisele toitu erilisel lovo-meetodil, mida tänapäeval kasutatakse ainult väga erilistel juhtudel – head ja paremat küpsetati maa sees mullas.

Polüneesias (eriti Vanuatul) vägagi levinud rüüpe kohta võib öelda ka joovastav pipar. Kavapipra juurest valmistatud janukustutaja on rahustava ja lõõgastava toimega ning teeb olemise hägusaks! Ka ravimina kasutatav kava oli pikalt Saksamaal keelatud, praegu ei tohi taimega midagi pistmist teha Poolas, kus vastupidisel juhul võib isegi vangikongis lõpetada. Õnneks pakuti koondise treeneritele taime mekkida Fidžil, mitte Leedu lõunanaabrite juures.

Varem jooki serveerinud kvartett näitas, et oskusi on neil rohkem kui ühe Fidži dollari eest, ning mingil hetkel võtsid nad varnast lõputu tantsurutiini, üks tantsuteostest olevat käsitlenud ka kannibalismi alustalasid. Pinevana alanud koreograafiakunst muutus vaikselt igavamaks nagu tuules lehviva kuivava pesu kaemine. Iga kord, kui tundus, et nüüd on kõik tantsud tantsitud, tegid mehed mõneminutilise pausi ning ilmusid võbeleva kehaga taas nähtavale. Fidži koondis aina rõkkas ja naeris, meie pallurite pugin suubus iga minutiga vaikusesadamasse.

Fidži Eurovisionile!

Enne toitumist tegi tugeva taotluse Austraalia kõrval Eurovisionil osalemiseks Fidži koondis, nimelt võeti terve tiimiga üles jumalat tänav gospelijupike. Kui kuldkõrid lõõritamise lõpetasid, näitasid oma vokaalseid võimeid Eesti jalgpallurid. Üllatusena tulnud etteastel kanti ette klassikaline „Kui Kungla rahvas“. Maarjamaa muusikat kuulis õhtul veel, ühel hetkel hakkasid toitumise saateks kõlama meie hitid. Liis Lemsalu, Karl-Erik Taukar, Ariadne, Laura – palju õnne! Teie lööklauset on kuulnud nii Fidži meeste- ja naistekoondis, sealsed kohtunikud kui ka tähtsad asjapulgad. Nüüd vaid pikisilmi esinemiskutseid ootama!

Söögilaud oli mitmekesine ning iga toidu kohta olid kohalikud valmis pajatama isuäratavaid jutte. Ka jalgpalliliidu president Rajesh Patel jõudis enne arbuusiviilude jagamist anda roogade kohta kirjeldusi. Kana ja kala kõrval langes suur rõhk mugulviljadele ehk kartuli sugulastele maniokkile ja harilikule tarole. Fidži koondislased lasid heal maitsta valdavalt näppudega. Meie mehed kasutasid söömist raskendanud plastmassist lusikaskahvleid.

Toit kõhus, sõitis koondis tagasi hotelli. Fidžilaste külalislahkusele vastati järgmisel päeval 2:0 võiduga.

Maavõistlus

Fidži - Eesti 0:2

19. november 2017, Suva

Väravad: 14. Anier, 90. Miller.

Fidži: Loaniceva, Rawaqa, Sahib, Tekiate, Rao (66. Votoniu), Radrigai (83. Makoe), Hughes (88. Matarerega), Wasasala (71. Nabenia), Sivoki, Naioko (90. Rabici), Waqa (85. Qasevakatini).