Eesti võrkpallikoondise raudvara Ardo Kreek alustas metsiku suve järel oma klubihooaega alles eile õhtul, kui pikaaegse leivaisa Paris Volley eest tänavu esmakordselt platsile jooksis.

Nimelt segas juba alates septembrikuust saati tempomeest vigastus. Tihe koondisesuvi oli jättis oma jälje ning puusaliigesesse tekkis põletik. Nüüd on hädadega kõik. "Lõpuks võib öelda, et vigastus on möödas," ütles Kreek täna Õhtulehele.

"Lootsin, et läheb tunduvalt kiiremini üle. Midagi teha polnudki. Pidin lihtsalt ootama ja vaatama. Iga kümne päeva tagant käisin arsti juures kontrollis. Lõpuks hakati lubama natuke rohkem koormust andma," võttis koondislane vigastuspausi kokku.