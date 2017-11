Sealt külalised enam tagasi ei vaadanudki. Ligi kolm ja pool minutit enne kohtumise lõpu kasvatati edu kuuele ning sellest lõppkokkuvõttes piisas. Vaid mõned sekundid enne kohtumise lõppu oli võõrustajatel veel võimalik mänguseis viigistada, ent viskel eksiti.

Udinele teeb kaotuse veelgi valusamaks tõik, et Jesi on nende lähikonkurent, kes neist ühe võiduga mööda pääses. Eestlase koduklubi saldo on nüüd 5 võitu ja 3 kaotust, mis annab tabelis viienda koha, kohe tänase vastase järel.

Veidemanil polnud täna just kõige parem päev. Tagamängija kontosse kogunes ligi 32 mänguminutit, 9 punkti ja 4 resultatiivset söötu. Küll aga eksis ta kõigil kuuel kaugviskel ning tabas kaheseid 5/3.