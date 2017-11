Kolm tihedat võistluspäeva näitasid, et Austraalia rallil oli keeruline sõita, kuid Ott Tänak ja Martin Järveoja said kõigega hakkama ning lõpetasid MM-sarja viimase etapi väärika teise kohaga! Sarja kokkuvõttes pääseti samuti poodiumile, kolmandana. Nii viimane nädal kui ka terve aasta (tõi kaks rallivõitu) olid ägedad, Rohelisel mandril lisandus ka viimase M-Spordi ridades tehtava võidusõidu emotsionaalne koefitsient. Tänak ja Järveoja hoiavad rallimaailmas Eesti lippu väga kõrgel.

33% on tõenäosus, et Eesti korvpallikoondis suudab MM-valiksarja esimeses mängus alistada võõrsil Iisraeli.

Sealmail pole ühelgi rahvus- ega klubimeeskonnal kunagi kerge mängida; Iisrael osales viimati EM-finaalturniiril, Eesti mitte - need on suuremad argumendid võõrustajate kasuks. Ent Iisraeli ridades toimub hoogne verevahetus, EM-koosseisuga võrreldes on viis kogenud mängijat eesotsas NBAsse kuuluva Omri Casspiga nüüd puudu. Eestit aitab ka ajalugu - viis aastat tagasi suudeti omavaheline EM-valikmäng üllatuslikult just võõrsil võita!