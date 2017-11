Eesti kiiruisutaja Marten Liiv võistles nädalavahetusel ookeani taga Calgarys ning püstitas seal kolm Eesti rekordit.



Kanadas CanAm International võistlusel oli Liiv võistlustules kolmel distantsil. 500 meetri sprindis uisutas eestlane välja aja 35,72 sekundit, mis andis 108 osaleja seas seitsmenda koha.



1000 meetri distantsil tuli Liiv ajaga 1.09,32 teiseks ning 1500 meetri läbimiseks kulus kiiruisutajal aega 1.46,37, mis tagas talle samamoodi teise koha.



Kõik eelpool nimetatud ajad on ka uued Eesti rekordnumbrid.



1000 ja 1500 meetri distantsil täitis Liiv ühtlasi olümpianormi, kuid paraku see noormeest automaatselt Pyeongchangi ei vii. Selleks, et 1000 meetri distantsil starti saada, peab eestlane MK-sarjas kuuluma 36 parema sekka, hetkel võib Liivi nime leida 48 positsioonilt.