Šveitsis toimuvatel Euroopa curlingu meistrivõistlustel on Eesti naiskond alistanud Poola, Inglismaa, Soome ja Hispaania võistkonnad ning jätkab kaotuseta.



Eesti naiskond alistas pühapäeval Inglismaa võistkonna punktidega 8-5. Otsustavad hetked toimusid mängu 9 voorus, kui Eesti naiskond viimase kivi eelist omades seisult 4:5 võttis 4 punkti ja selle skooriga mäng ka lõppes.



Eilses teises mängus alistati Soome esindus tulemusega 9:4. Murdepunkt oli taas 9 voor, kui viimase kivi eelisega võideti 3 punkti ja eduseis 6:4 muutus tulemuseks 9:4. Võidule lisab väärtust juurde see, et Soome naiskonnal on veel võimalus pääseda olümpiamängudele, 2 aastat tagasi saadi EMil pronksmedalid ja Soome naiskonna kapten osaleb segapaaris curlingus olümpiamängudel. Seega oli tegemist Eesti noore võistkonna jaoks väga tugeva vastase alistamisega.



Eesti naiskond alistas täna kindlalt Hispaania võistkonna punktidega 8-2 jätmata vastasele võimalust. Pärast viiendat vooru ehk poolajaks oli Eesti naiskonna edu juba 6-1 ja mäng lõpetati 8nda vooru järgselt.



Hetkel on Eesti naiskonnal kirjas neli võitu ja mitte ühtegi kaotust ning B-alagrupi liidri positsiooni jagatakse Norra ja Läti naiskondadega. Täna õhtul kohtub Eesti naiskond Lätiga, seega saab pärast mängu puhaste paberitega jätkata vaid üks kahest võistkonnast.



Kohamängudeks on Eestil vaja kindlustada vähemalt 4. koht 10 võistkonna konkurentsis, kaks parimat pääsevad järgmiseks aastaks A-divisioni mängima. Eesti naiskonna peamiseks eesmärgiks on säilitada koht B-divisionis, et kindlustada Eestile koht järgmise aasta EMil, mis toimub Tallinnas.



Eesti meeskond kohtus EM-i teises mängus Soome meeskonnaga ning mäng lõppes napi kaotusega 7-6. Enne viimast vooru juhtis Eesti veel 6-4, kuid viimases voorus õnnestus Soome meeskonnal realiseerida viimase kivi eelis ja võita otsustavad kolm punkti, mis keerasid mängu lõpptulemuse Soome meeskonna kasuks. Ka Soome meeskonnal on veel võimalus pääseda olümpiamängudele ning ühtlasi omatakse B divisionis kõrgeimat maailma edetabeli 12 asetust. Täna kohtub Eesti meeskond Läti meeskonnaga.



Eesti curlingunaiskonda kuuluvad kapten Marie Turmann, Heili Grossmann, Erika Tuvike, Victoria-Laura Lõhmus ja Kerli Laidsalu.

Eesti curlingumeeskonnas mängivad kapten Harri Lill, Tarvin Kaldvee, Kaarel Holm, Tanel Toomväli ja Karl Kukner.



Eesti naiskond on maailma edetabelis kõrgel 18. kohal. B grupis on Eestist kõrgem positsioon ainult 3 riigi naiskonnal.



Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda, neist 26 meeste ja 20 naiste arvestuses. Uued Euroopa meistrid curlingus selguvad 25. novembril. B-divisioni kaks parimat võistkonda tagavad endale pääsu 2018. aastal Euroopa meistrivõistluste A-divisioni.



Võistluste koduleht ja mängude tulemused.