Ukraina kergejõustikutäht Bohdan Bondarenko viibib hetkel Eestis siinse arsti hoole all, et ravida hüppeliigesetraumat.



Ukraina Kergejõustiku Liidu presidendi Igor Gotsuli sõnul pole tegemist esimese korraga, kui Bondarenko on käinud Eestist abi saamas. "Viimastel aastatel on vigastused teda tõsiselt seganud. Hetkel viibib ta koos treeneriga Eestis, et näidata ennast ühele arstile, kellega ta juba kaua koostööd on teinud," sõnas Gotsul portaalile XSport.



28aastane Bondarenko krooniti 2013. aastal maailmameistriks ning aasta hiljem võitis ukrainlane kulla ka EM-ilt. Rio olümpial jäi mehe laeks kolmas koht.