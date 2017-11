Kui juba varem oli Itaalia MM-ist kõrvalejäämise tõttu oma töökoha kaotanud nende senine peatreener Gian Piero Ventura, siis täna kihavad kohalikud väljaanded, et tagasi on astunud ka kohaliku alaliidu juht Carlo Tavecchio.

Mitmed saapamaa väljaanded nagu Sportitalia, Premium Sport ja Tuttomercatoweb on juba kirjutanud, et 74aastane Tavecchio on viimaks avalikkuse survele alla vandunud ja ennast ametist tagandanud.

Teatavasti jäi Itaalia 2018. aasta MM-finaalturniirist kõrvale, kui jäi MM-valiksarja play-off'is kahe mängu kokkuvõttes 0:1 alla Rootsile. Viimati peeti vutimaailma suurturniir Itaaliata 1958. aastal.