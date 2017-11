Winston Hill (24) unistas alati olümpiale pääsust. Pealtvaatajana! Sportlasena paistis see võimatu. Kui teised ragbiväljakul hullasid, rõõmustasid teda arvutimängud. 16aastasena tegi mees kannapöörde ning hakkas poksima. Üheks motivaatoriks, et teda koolis kiusati.

“Kõik on milleski andekad, minu anne on see, et ma ei oska ragbit mängida,” muigas ta.