Homme peavad Rocca al Mare suurhallis näidismängu Eesti kaks paremat naistennisisti Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit. Kui mõlemalt küsida, kui tähtis see talle on, ei järgnenud automaatselt hüüatust stiilis "kõige tähtsam!". Kuid mitte ka tähtsusetu, sest auahnust on mõlemal.

Vanem ja kogenum, viimati USA lahtistel parema tulemuse teinud, kuid maailma edetabelis tagapool asuv Kanepi teatas: "See pole Suure slämmi turniiri mäng, aga võites on alati parem tunne. See ongi rohkem tunde küsimus. Iga mängu tahad võita, vahet pole, kas vastane on Anett või keegi teine."

Noorem, hiilgava aasta aasta esimese poole teinud Kontaveit, kel on praegu jäänud sisse Kanepiga oluliselt pikem mängupaus, jäi mängu tähtsuse küsimuse peale korraks mõttesse. Tema kostis samamoodi, et iga sportlane tahab iga mängu võita. "Kui näed rahvast saalis, tekib hasart," andis ta mõista, et siis ei mõtle enam keegi, kas mängu on rohkem või vähem tähtis.

Kui pressikonverentsil küsiti, mida peab kumbki teineteise vastu oma tugevuseks, jäid mõlemad mängijad kidakeelseks. "Ma ei tahaks seda praegu öelda," muigas Kanepi. "Ma ei saa vastata. Eks homme paista. kelle tugevamad küljed peale jäävad," naeratas Kontaveit kavalalt.

Pall pannakse homme mängu kell 19.