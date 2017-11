Soome meeste meistriliigas tegi hea mängu Andrus Raadik , kelle 20 punkti (+13) toel sai Pielaveden Sampo 3:1 (22:25; 25:15; 25:23; 25:19) võidu Leka Volley üle. Eesti koondise nurgaründaja vastuvõtuprotsent oli 52, rünnakud õnnestusid 53-protsendiliselt (30st 16). Sampo on Soome liigas neljas.

Soome naiste meistriliigas aitasid Kertu Laagi head esitused Salo LP Viesti kahe võiduni. 3:1 (15:25; 25:23; 25:17; 25:19) oldi esmalt üle Kangasalast. Laak oli naiskonna resultatiivseim, tuues 19 punkti (+9), eestlanna rünnakud õnnestusid 55-protsendiliselt (31st 17), 1 punkt lisandus blokist ja 1 serviga. Teises mängus saadi samuti 3:1 (22:25; 25:11; 25:10; 25:18) jagu Oriveden Ponnistuse naiskonnast. Taas oli Laak naiskonna parim, kogudes 22 punkti (+12). 35st tõstest lõi Laak punktiks 15 (43%), lisaks koguni 4 serviässa ja 3 blokipunkti. Salo on nüüd liigatabelis kerkinud kolmandaks, ent neil on euromängude tõttu konkurentidest mitu mängu vähem peetud.

Poola kõrgliigas kaotas Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cupurum 0:3 (25:27; 22:25; 15:25)Olsztynile. Pupart piirdus seekord 7 punktiga (+7), servi vastuvõtt 67%, rünnak 37% (19st 7). Robert Täht ravib hüppeliigese vigastust ja on seetõttu sunnitud mängupausil. Liigatabelis on Lubin langenud 10. positsioonile. Poola naiste esiliigas kohtus Eesti rahvusnaiskonna kapteni Julija Mõnnakmäe tööandja Wieliczka Solna Krosno Karpatyga ning võitis 3:1 (19:25; 25:15; 25:16; 25:20). Liigatabelis kerkis Wieliczka viiendaks.

Prantsusmaa meistriliigas aitas Martti Juhkami Tourcoingu 3:0 (25:23; 25:16; 25:20) võidule Nice´i üle. Eestlasest nurgaründaja kerkis 18 punktiga (+15) meeskonna resultatiivseimaks. Tema vastuvõtt oli 33%, rünnak 65%. Liigatabelis hoitakse kuuendat positsiooni. Andri Aganits ja Montpellier pidid vastu võtma 0:3 (19:25; 20:25; 23:25) kaotuse Toursilt. Eesti rahvuskoondise tempomehe arvele kogunes 5 punkti (+2), 4 blokiga ja 1 rünnakust. Liigatabelis on Montpellier langenud viiendaks. Hooaja algusest saadik vigastust ravinud Pariisi Volley temporündaja Ardo Kreek tegi kauaoodatud come-backi ning aitas meeskonna 3:1 (25:17; 26:24; 27:29; 25:20) võidule Ajaccio üle. Suurt koormust mees veel ei saanud, ent kogus 4 punkti (+3). Ta lõi 1 serviässa, pani kaks blokki ning 1 punkt tuli rünnakust. Pariis on Prantsusmaa liigas neljandal kohal. Sidemängija Kert Toobal ja Rennes Volley ei suutnud võiduarvet suurendada ning paiknevad jätkuvalt viimasel kohal. Seekord kaotati 1:3 (18:25; 25:20: 21:25; 18:25) Poitiers´le. Toobal tegi tavapäraselt kaasa kogu kohtumise ning tõi mängu juhtimise kõrval ka 3 punkti (+2).

Prantsusmaa naiste meistriliigas kaotas Liis Kullerkannu koduklubi Pariisi St Cloud 0:3 (22:25; 16:25; 20:25) Quimperile. Eestlanna tõi 3 punkti (+1). Kristiine Miileni 6 punkti (+2) ei päästnud St Raphaeli samuti 0:3 (24:26; 15:25; 19:25) kaotusest Mulhouse´i vastu. St Raphael on liigatabelis neljas, Pariis seitsmes.

Rahvusmeeskonna diagonaalründaja Oliver Venno oli tavapäraselt heas hoos, ent võiduks selleks ei piisanud ja Maliye Piyango jäi 0:3 (25:23; 26:24; 25:20) alla Halkbankile. Venno lõi 26st tõstest punktiks 12 (46%) ning kogus 3 silma ka blokiga. Türgi liigas on Venno tööandja kuuendal kohal. Türgi naiste esiliigas kaotas Kadi Kullerkannu koduklubi Yesil Bayramic 0:3 (18:25; 23:25; 9:25) Salihli BLD naiskonnale. Yesil Bayramic on liigas 13. ehk eelviimane.

Belgias said Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko 3:1 (25:23; 25:20: 20:25, 25:16) jagu liidermeeskonnast Aalsti Lindemansist. Tammemaa tõi 7 punkti. Teine Belgias mängiv eestlane Rait Rikberg aitas oma koduklubi Meneni Prefaxise kindla 3:0 (25:18; 25:17; 25:20) võiduni Guibertini üle. Rikberg vigastas mõnda aega tagasi hüppeliigest ning teeb seetõttu mängudes kaasa vaid kaitses, servi vastuvõtul tegutseb teine libero. Rikberg pidas trauma tõttu ka väikese trennipausi, ent ühtegi kohtumist pole vahele jätnud. Liigatabelis on Maaseik neljas ja Prefaxis kolmas.

Sidemängija Andres Toobal Slovakkias viimases kohtumises mänguaega ei teeninud kui VK Prievidza alistas 3:0 (25:14; 25:14; 25:21) Myjava Spartaki. Prievidza pidas lõppenud nädalal veel teisegi mängu, kui võitis 3:1 (25:21; 25:14; 18:25; 31:29) Nitra Bustrynat. Selles kohtumises viibis eestlane platsil kogu mängu ning tõi ka 5 punkti (+4). Slovakkia liigas tõusis Prievidza esimeseks.

Tšehhis mängiv Henri Treial ja CEŽ Karlovarsko said samuti võidurõõmu tunda, sest 3:0 (25:13; 25:15; 25:20) oldi üle Ostrava klubist. Temporündajana tegutsev Treial oli taas resultatiivne, tuues 10 punkti (+10) ja oli sellega meeskonna resultatiivsuselt teine mees. Treial kogus 3 silma blokiga, 5 rünnakul ja lõi ka 2 serviässa. Liigatabelis tõusis Karlovarsko kolmandale positsioonile.

Šveitsis tuli Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljevi koduklubil Schönenwerd Volleyl tunnistada võõrsil kahe vastase paremust. Esmalt kaotati laupäeval Näfelsi meeskonnale 0:3 (21:25; 24:26; 11:25) ning seejärel pühapäeval Amriswilile 1:3 (27:29; 25:22; 19:25; 12:25). Liigatabelis on Schönenwerd jätkuvalt neljandal kohal.

Šveitsi naiste meistriliigas pidasid Eesti rahvusnaiskonna üks liidreid Anu Ennok ja tema tööandja Sm'Aesch Pfeffingen kaks kohtumist ja said kaks võitu. Laupäeval saadi 3:0 (26:24; 25:19; 25:20) jagu Zürichi Volerost. Eestlanna arvele kogunes 6 punkti (+1). Pühapäeval võideti 3:0 (25:19, 25:20, 25:13) Zesari-VFMi naiskonda. Ennok tõi 9 punkti (+6). Ühtlasi tõusis Ennoki koduklubi liigas liidrikohale. Nette Peit ja Könizi Edelline alistasid 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) VBC Cheseax´naiskonna. Pühapäeval kaotati aga Lugano Volleyile 1:3 (16:25; 19:25; 25:21; 19:25). Tabelis on Köniz seitsmes. Naiste liiga B-divisjonis kaotas Merlin Hurda koduklubi VBC Aadorf 2:3 (25:19 ; 25:27 ; 20:25 ; 25:20 ; 10:15) VBC Toggenburgile. Hurt tegi korraliku esituse ja tõi 16 (+9) punkti. Liigatabelis on VBC Aadorf neljandal kohal.

Karli Allik pidi taas pingilt vaatama, kuidas Düren Powervolley sai Saksamaa meistriliigas 0:3 (16:25; 17:25; 22:25) kaotuse VfB Friedrichshafenilt. Tabelis on Düren Friedrichshafeni järel teisel kohal. Saksamaa esiliigas palliv Kevin Soo ja CV Mitteldeutchland said 3:2 (19:25; 25:14; 25:18; 20:25; 15:8) jagu Delbrückist ning hoiavad põhjadivisjonis teist kohta.