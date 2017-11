Tänavuse WRC-hooaja kolmandana lõpetanud Ott Tänak tunnistas, et tiitlivõitluses sai talle otsustavaks liigne võidunälg.

"Võib-olla meie lähenemine ei olnud üldkokkuvõtet arvestades päris õige," tõdes Tänak autosport.com´ile. "Hooaega alustades polnud mul ühtegi etapivõitu ja keskendusin peamiselt sellele, et see esimene kätte saada."

Ta lisas: "Hooaja lõpus olime lähedal, et Seb´ile (Sebastien Ogier) tiitlivõitluses survet avaldada. Aga üldises plaanis polnud me reaalselt valmis, et meistritiitlit võita."