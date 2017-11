Soome jalgpalli tabas täna üllatus, kui oma koondisekarjääri lõpetamisest teatas kapten Niklas Moisander.

"See otsus ei tulnud lihtsalt, kuid on minu peas keerelnud juba aastaid. Olulisi faktoreid on mitmeid," vahendab Soome rahvusringhääling YLE Moisanderi öeldut.

Ühtekokku jäi keskkaitsja arvele 62 koondisemängu. Oma debüüdi tegi ta rahvusesinduse eest 2008. aasta mais.